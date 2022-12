Der 1. Klasse-Verein Buchschachen hat mit Toni Dorner einen neuen Trainer, SCB-Konkurrent Kemeten hat mit Michael Erhart einen neuen Coach. Und auch Landesliga-Vertreter Güssing hat mit Zsolt Jona einen Neo-Betreuer. Das sind nur die jüngsten Trainer-Neubestellungen in unserem Fußball-Unterhaus. Zudem sind mit Redlschlag oder Oberdorf weitere Vereine auf der Suche nach neuen Chefcoaches. Es tut sich also auch in der sonst so besinnlichen Advent- und Weihnachtszeit einiges in den Ligen und Klassen des Südburgenlandes. Das gibt nicht nur jetzt Lesestoff, sondern verspricht vielmehr Spannung pur fürs Frühjahr und wirft die Frage auf, wie sich die genannten Vereine unter ihren neuen Trainern schlagen werden. Für sie ist jedenfalls die Zeit für Veränderung gekommen. Und Veränderung kann bekanntlich speziell im Fußball oft viel bewirken. Jetzt gilt es nur, die Euphorie im neuen Jahr auch auf den Platz zu bringen. Das ist dann die nächste Hürde.