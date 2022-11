Hansjörg Schrammel ist Vize in Bildein

Werbung

Er ist Gründungsobmann des picture on Festivals, seit Frühjahr Obmann des Bauernbundes und Sprecher der Elterninitiative des Campus „Pinkaboden“: Die Rede ist von Hansjörg Schrammel, der in der konstituierenden Gemeinderatssitzung von der ÖVP-Fraktion einstimmig zum Vizebürgermeister im Dorf ohne Grenzen gewählt wurde. In der Gemeindepolitik ist Schrammel aber längst kein Unbekannter, ist er doch schon seit Jahren im Gemeinderat und auch im Gemeindevorstand aktiv.

Neu hingegen im Gemeindevorstand ist Walter Mittl für die SPÖ. Nach dem Plus von 12,3 Prozent bei den Gemeinderatswahlen, hat sich die SPÖ nach langer Abstinenz im tiefschwarzen Bildein wieder einen Sessel im Gemeindevorstand gesichert.

Mit dieser Sitzung endete auch die Funktionsperiode des bisherigen Gemeinderates. Bürgermeister Emmerich Zax jun. bedankte sich noch einmal bei den ausgeschiedenen Gemeinderatsmitgliedern Walter Temmel, Lorenz Fabsits, Martin Geißegger, Josef Buchta, DI Gerald Mikovits, Hannelore Gratzer und Peter Müllner für ihre Leistungen zum Wohle der Bildeiner Bevölkerung.

