Alina Steurer bringt einer alten Dame eine Puppe und hält ihre Hände. Die Puppe soll die Erinnerung an Menschen erwecken, die in ihrem Leben eine bestimmte Rolle gespielt haben. Alina Steurer ist Demenz-Nurse. Das ist eine relativ neue Spezialisierung für diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen.

In Güssing wurde jetzt ein spezielles Pflegezimmer für jene Patienten eingerichtet, die zur Erkrankung oder Verletzung, wegen der sie stationär aufgenommen wurden, auch noch kognitive Beeinträchtigungen haben.

„In meinem beruflichen Alltag war die Pflege von Menschen mit Demenz immer schon eine Herausforderung. Mit meiner Arbeit kann ich dazu beitragen, dass betroffene Menschen weniger innerlichen Stress haben, ihre Ruhe bei uns im Spital finden, und dass sie bestmöglich geschützt werden“, sagt Alina Steurer über ihre Beweggründe für diese Weiterbildung.

Beratung für die Angehörigen

Pflegedirektorin Bianca Puntigam betont dabei: „Das angeeignete Wissen macht Alina Steurer zu einer pflegerischen Expertin. Ihre Expertise und die erlernten spezifischen Interventionen gibt sie an ihre Kollegen weiter. Gleichzeitig steht sie auch den Angehörigen beratend zur Seite.“ Das Team hat sich im Projekt einige Ziele gesetzt. So sollen auch die Abläufe auf Demenz-Erkrankte gezielt abgestimmt sein und das Pflegepersonal soll durch Sensibilisierung der eigenen Wahrnehmung die Bedürfnisse der Patienten mit Demenz erkennen und in weiterer Folge diese in der Pflegediagnostik und Pflegepraxis umsetzen.

Es werden hierbei neben Puppen und Stofftieren auch Spiele wie Memory und Mosaik-Steckspiele sowie andere akustische und optische Reize verwendet. All das, um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu helfen, sich zu erinnern und damit zu orientieren. Für die Patienten bedeutet dies, „dass unsere Mitarbeiter mit einem sensiblen und reflektierenden Umgang eine unterstützende und tragfähige Beziehung zu Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und deren Angehörigen aufbauen. Dadurch wird der Betroffene seinen Bedürfnissen entsprechend individuell gepflegt, betreut und gefördert“, erklärt Puntigam.