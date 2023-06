Rettungssperre in Klinik Güssing vom Tisch

Die Aufregung war gestern groß, als die Pläne der Gesundheit Burgenland bekannt wurden, die ab 3. Juli eine Rettungssperre für internistische Notfälle verhängen wollte. Nur wenige Stunden später, ruderte man jetzt zurück. „Wir dürfen informieren, dass die kolportierte Personalsituation in der Klinik Güssing durch Umschichtungen in den Dienstplänen gelöst werden konnte und somit keine Rettungssperre ab nächster Woche notwendig sein wird. Die Rettungsdienste können die Klinik Güssing wie bisher an allen Wochentagen rund um die Uhr anfahren“, teilte die Direktion der Gesundheit Burgenland mit.

Eine dementsprechende Information sei auch an das Amt der burgenländischen Landesregierung, die Landessicherheitszentrale sowie die Blaulichtorganisationen gegangen. Man bedauere die entstandene Verunsicherung der Öffentlichkeit.

„Der Druck hat Wirkung gezeigt“, sagt auch der geschäftsführende Bezirksparteiobmann Bernd Strobl (VP). „Der Schritt der Gesundheit Burgenland, Menschen nicht unversorgt zurückzulassen, ist zu begrüßen. Es ist gut, dass man schnell reagiert hat und ich hoffe, dass man auch im Burgenland erkannt hat, dass man mit der Gesundheit der Menschen nicht spielen kann“, so Strobl.

Auch die FPÖ, die die Pläne gestern ebenfalls scharf kritisiert hat, sieht sich bestätigt. „Offensichtlich war die Empörung so groß, dass man jetzt zurückgerudert ist. Das alles ändere aber nichts an der inhaltlichen Kritik. „Im Burgenland schaut man an nur auf Spezialärzte und vergisst die Turnursärzte“, heißt es von Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej.

Zur Vorgeschichte

Die Gesundheit Burgenland teilte am Dienstag mit, dass im Krankenhaus Güssing ab 3. Juli (an Montagen und Dienstagen von 16 bis 8 Uhr am nächsten Tag) eine Rettungssperre für internistische Notfälle verhängt werde. Es handle sich um eine vorrübergehende Maßnahme, die mit dem Mangel an Turnusärzten bebgründet wurde. Dies komme immer wieder vor, in Absprache mit der Landessicherheitszentrale (LSZ) würden Rettungsfahrten umgeleitet.

Die Turnusärzte würden bei Rettungsfahrten oft die notwendigen Formalitäten erledigen. Der derzeitige Engpass hätte zu besagter Maßnahme geführt. Erfahrungsgemäß hätte es sich im genannten Zeitraum um ein bis zwei Rettungsfahrten gehandelt. In Abstimmung mit der LSZ wären diese Fahrten dann etwa in das Spital nach Oberwart oder in die Steiermark umgeleitet geworden, hieß es. Kritik hagelte es dafür von der ÖVP und der FPÖ, die von einem „Rettungskollaps“ und einer „nicht hinzunehmenden Situation“ sprachen. Am Dienstag ruderte man seitens der Gesundheit Burgenland zurück und hob die angekündigte Rettungssperre auf.