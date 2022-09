Spital: Wenig Personal, aber gute Zukunft

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

In der Abteilung für Innere Medizin ist das neue Department für Akutgeriatrie und Remobilisation eingerichtet worden und startet ab sofort mit acht stationären Betten. Im Oktober kommen vier ambulante Behandlungsplätzen hinzu.

Bis Mitte 2023 wird die volle Kapazität von 24 stationären Betten plus vier ambulanten Behandlungsplätzen erreicht, verkündete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei einem Termin in Güssing. Die neue Abteilung, die von Primar René Fallent geleitet wird, soll Menschen ab 65 Jahren nach schweren Operationen oder Krankheiten in einem dreiwöchigen Programm auf dem Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld unterstützen. Anmelden können sich Patientinnen und Patienten in Abstimmung mit ihrem behandelnden Arzt.

Eine ehemalige Bettenstation wird für die Abteilung Akutgeriatrie und Remobilisation umgebaut. In Vollbetrieb soll diese 2023 gehen. Foto: LMS

Neu aufgestellt hat man sich nach den personellen Turbulenzen im Frühjahr auch im Bereich des Brustgesundheitszentrums. Mit Gerhard Hochwarter hat man einen neuen Leiter gefunden. „Ziel ist es, das Angebot im Sinne der zu betreuenden Frauen zu erweitern und enger als bisher mit den anderen chirurgischen, aber auch gynäkologischen Abteilungen der KRAGES zu kooperieren“, erklärt Geschäftsführer Hubert Eisl. Ein neues Angebot will man auch im Bereich der plastischen Chirurgie aufstellen. Hier soll es personelle Verstärkungen ab 2023 geben.

Die dünne Personaldecke ist es auch, die es derzeit als größte Herausforderung zu bewältigen gibt. Für Landeshauptmann Doskozil auch kein Grund, diesem Umstand schön zu reden. „Es ist schwierig, Stellen zu besetzen, vor allem an Anästhesisten fehlt es“, so Doskozil. „Offene Stellen gibt es in jeder Abteilung“, ergänzt der Ärztliche Leiter Gerhard Puhr, der auch trotz aller Diskussionen und Schwierigkeiten „eine gute Zukunft für das Spital sieht und einen Segen für die Region.“

Mit dem derzeitigen Personalstand könne man den Betrieb aufrecht erhalten, „aber auch nur, weil viele Kollegen bereit sind, in ihrer Freizeit auch Dienste zu übernehmen“, so Puhr. Oberstes Ziel sei, ein Zusperren von Abteilungen zu verhindern.

Auch baulich wird im Krankenhaus Güssing in den nächsten Monaten einiges passieren. Neben dem Umbau einer Station für die Akutgeriatrie und Remobilisation, wird auch der Eingangsbereich inklusive Cafeteria und Terrasse erneuert.

