Nach fünf Jahren als Ärztlicher Leiter wurde Kurt Resetarits in der Vorwoche im Krankenhaus Oberwart verabschiedet. Der 62-jährige gebürtige Güssinger kehrt nach fünf Jahren in leitendenden Funktionen in der Krages zu seinem früheren Arbeitgeber in die Steiermark zurück. Er übernimmt im Landeskrankenhaus Feldbach die Abteilung für Geburtshilfe und Frauenheilkunde. Resetarits selbst, der bis 2016 den Verbund der Krages-Häuser Oberwart, Güssing und Oberpullendorf leitete, beschreibt seine Zeit im Krankenhaus Oberwart als „sehr bewegend und spannend.“

Ab 1. September leitet Primar Herbert Gruber das größte Krages-Spital mit 1.100 Mitarbeitern, allerdings nur interimistisch.

Die Ärztliche Leitung wurde bereits vor einigen Wochen neu ausgeschrieben, die Bestellung des neuen Chefs ist noch nicht erfolgt. Offiziell will man seitens der Krages noch nicht sagen, aber hinter vorgehaltener Hand, soll das Krankenhaus Oberwart erstmals eine Frau als Ärztliche Leiterin bekommen — eine gebürtige Oberwarterin, die seit vielen Jahren in England lebt und arbeitet. Die endgültige Entscheidung darüber liegt aber beim Landessanitätsrat, der am 25. September tagt. „Dann kommt es auf die Kündigungsfristen an. Besetzt wird die Stelle spätestens im Jänner. Bis dahin haben wir mit Primar Herbert Gruber einen sehr fähigen Mann“, heißt es von Seiten der Krages.