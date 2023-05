Scheckübergabe an Pink Ribbon

Organisiert wurde die Veranstaltung von Vizebürgermeisterin Cornelia Kedl-Oswald und ihrem Team, um auf die Wichtigkeit der Brustkrebsvorsorge aufmerksam zu machen. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich zur Veranstaltung ein. Jetzt konnte der Scheck in der Höhe von 4.925,54 Euro an Andrea Konrath, Geschäftsführerin der burgenländischen Krebshilfe, übergeben werden. Landtagspräsidentin Verena Dunst dazu: „Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen dabei gewesen sind und so viel für die Krebshilfe gespendet haben. Vielen Dank dafür.“

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.