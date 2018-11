Viele Gemeinden kennen das Problem: Leerstehende Gasthäuser sind schwer an neue Eigentümer zu vermitteln. Oft stehen diese viele Jahre leer und tragen nicht gerade zur Verschönerung des Ortsbilds bei. Die OSG widmet sich aktiv dem Leerstand und entwickelt daraus wieder lebendige Mittelpunkte für Gemeinden.

Mit dem Gasthaus Zotter in Kukmirn hat die OSG das bereits 29 Gasthaus im Burgenland und das fünfte im Bezirk Güssing gekauft. Die Planungen für neue Wohnungen, so OSG-Obmann Alfred Kollar, haben bereits begonnen. „Läuft alles nach Plan, dann können wir vor Ostern bereits mit dem Abriss starten und im Mai mit dem Bau beginnen“, erklärt Kollar, der mit dem nächsten Gasthaus-Projekt seiner Strategie als „Ortskerngestalter“ den nächsten Schritt, dieses Mal in seiner Heimatgemeinde, setzt. Im Obergeschoss sollen Starter- und Familienwohnungen entstehen, im Untergeschoss betreubare Wohneinheiten. Für Ortschef Werner Kemetter kommt der nächste Schachzug der OSG wie gelegen. „Alle unsere 103 OSG-Wohnungen in der Gemeinde sind voll, die Nachfrage ist groß“, freut sich Kemetter.