Ab 3. März um 19.30 Uhr spielt die Laienspielgruppe Punitz im Dorfzentrum wieder auf. Im Stück von Monika Grabmüller heißt es; „Zum Teufel mit der Hölle“. Weitere Vorstellungen sind am 4. März (19.30 Uhr), am 5. März (17 Uhr), am 6. März (19.30 Uhr), am 10. März (19.30 Uhr) und am 12. März am 17 Uhr. Karten können täglich von 18 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 03327/25115 erworben werden.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.