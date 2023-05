Süße Kunst für die Kräuterhexe

Der südburgenländische Fondant-Künstler Marko Huber aus Limbach hat sich für sein nächstes zuckersüßes Projekt die ORF-Kräuterhexe Uschi Zezelitsch ausgesucht. Vergangenen Samstag überreichte der Künstler die fertige Hexentorte nun an die Kräuterhexe in ihrem Garten in Mattersburg. Das zuckersüße Kunstwerk besteht aus zehn Kilogramm Modelliermaterial und ca. 50 Arbeitsstunden. Für die Übergabe wurde von Uschi Zezelitsch sogar der Garten ihrer Villa Himmelrot für Gäste geöffnet.

