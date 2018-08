Die Gemeinden Neudau, Burgau, Burgauberg-Neudauberg und Hackerberg haben ein grenzüberschreitendes Gutscheinsystem eingeführt. Der Zehn-Euro-Gutschein „Lafnitztaler“ kann in den vier Gemeindeämtern sowie in den Raiffeisenkassen Burgau und Neudau gekauft werden. Eingelöst werden sollte er in den ersten drei Jahren nach Erwerb. Eine Liste der aktuell 50 teilnehmenden Betriebe erhalten die Kunden mit dem Gutschein oder auf den Homepages der vier Gemeinden. „Den Unternehmen entstehen keine Kosten, auch für den Beitritt weiterer Gemeinden sind wir offen“, erklärt der Neudauer Bürgermeister Wolfgang Dolesch.

Mit 17 Betrieben sind aus Burgauberg und Neudauberg die meisten beim System dabei. „Das mittlere Lafnitztal ist seit jeher ein gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum zu beiden Seiten der Grenze. Das drückt sich auch im ‚Lafnitztaler‘ aus“, freut sich Bürgermeister Wolfgang Eder über die Kooperation.

Die Hackerberger Bürgermeisterin Karin Kirisits kann sich eine Ausweitung der gemeinde- und landesübergreifenden Kooperation durchaus vorstellen. „Die Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung von Kindern wäre ein Thema, das sich als gemeinsames Projekt anbietet“, so Kirisits. „Im Hochwasserschutz, im Schulwesen, bei den Feuerwehren, Pfarren und Vereinen funktioniert diese Zusammenarbeit ja schon lange klaglos“, erklärt der Burgauer Bürgermeister Gregor Löffler.