Burgspiele Güssing: Ältestes Ensemblemitglied will weiter machen

Das Jugendensemble der Burgspiele Güssing feierte eine gelungene Premiere, doch das mögliche Aus des Vereins nach 30 Jahren (die BVZ berichtete) ist auch während der Aufführungen Thema. Und einer, dem dieses bevorstehende Ende sehr emotional zusetzt, ist Josef Karner, der im Stück „Der große Houdini“ seine sechszehnte und möglicherweise letzte Rolle spielte. „Wen es jetzt wirklich aus ist, muss ich mir was Neues suchen, ich möchte ja weiter spielen“, sagt der 80-jährige, der das älteste Mitglied des Burgspiele-Ensembles ist. „Ich war bei meinem ersten Stück ein Ritter, damals noch beim Güssinger Kultursommer. Viele sind abgesprungen und so quasi als letzter Ritter bin ich jetzt übrig geblieben. Ich versteh, dass es schwierig ist eine Nachfolge zu finden, aber es fehlt halt auch die Unterstützung“, sagt Karner, der im Berufsleben „Springer“ bei der Post war und erst nach seiner Pensionierung zum Schauspieler mutierte. „In all den Jahren bin ich nur zwei Mal ausgefallen, weil ich Operationen hatte. Ich möchte spielen, solang es geht“, sagt er sehr emotional.

Die Gattin war immer mit dabei

„Ich habe alle sechszehn Stücke meines Mannes gesehen und die meisten davon zwei, oder sogar drei Mal“, sagt seine Gattin Helga. „Und ich kann ihn immer noch anschauen“. „Ja, weil ich früher als Springer nie zu Hause war“, sagt Josef Karner lachend und dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, ist deutlich zu spüren. „Kommt das jetzt in der BVZ?“, fragt Helga Karner. „Die schicken wir dann nämlich nach Deutschland zu unserem Sohn, der ist so stolz auf den Papa“. Und Tochter .... lächelt.

„Es wäre schön, wenn es weiter gehen würde“, sagt Josef Karner nachdenklich. „Wir haben so viel Freude, das kann doch nicht einfach so zu Ende sein. Aber das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen“, sagt Karner.