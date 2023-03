Burgspiele Güssing feiern 30. Geburtstag

Werbung

Der Güssinger Kultursommer steht seit dem Tod von Frank Hoffmann in Schwebe. „Es steht außer Zweifel, dass die Marke großen Stellenwert im burgenländischen Festivalangebot haben wird. Und wir werden alles tun, um den wichtigen Standort zu entwickeln“, sagte Christian Stiller, der Pressesprecher von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil schon im Jänner. „Wir haben bewusst gesagt, dass wir uns Zeit lassen“, so Stiller und während das Rätselraten um den Kultursommer weitergeht, feiern die Burgspiele Güssing heuer ihren 30. Geburtstag. „Wir wollten immer kooperieren“, sagt die Grande-Dame der Burgspiele Hildegard Koller. „Das hat sich aber leider nicht ergeben. Jetzt wo der Kultursommer pausiert, ist es für uns aus terminlichen Gründen einfacher. Wir haben das heuer umgedreht und beginnen am 11. Juli mit dem Erwachsenenstück „Der große Houdini“. Am 2. August geht die Premiere zum Jugendstück „Die Schöne und das Biest“ über die Bühne. Da gibt es auch keine Überschneidungen mit Musical Güssing. Das ist gut“, sagt Koller. „Das Land unterstützt uns, das ist großartig. Was das Jubiläum betrifft, haben wir aber noch nichts geplant“, so Koller, die auch noch nicht in die weitere Zukunft blicken will. „Wir werden jetzt mal den 30. Geburtstag feiern. Dann werden wir sehen, wie es mit den Burgspielen weitergeht“. Und das klingt spannend. Denn Theater gehört zu Güssing, wie die Burg. Da gilt es in Ruhe abzuwarten, alles andere ist reine Spekulation.

