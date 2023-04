Ecole Güssing holt drei Stockerlplätze

Attraktive Themen, gekonnte Rhetorik und selbstbewusstes Auftreten sind notwendig, um bei einem Redewettbewerb erfolgreich zu sein. Beim Landesjugendredewettbewerb überzeugten gleich vier SchülerInnen der Ecole Güssing die Jury. Jazmin Farkas und Atrissa Farahani (Platz 1, HW)), Adam Repan (Platz 2, FW) und Freyja Reitbauer (Platz 3, HW) holten jeweils Stockerlplätze. Die Preisübergabe erfolgt in der Bildungsdirektion in Eisenstadt. Jazmin Farkas und Atrissa Farahani vertreten das Burgenland beim Bundesfinale im Juni in Innsbruck.

