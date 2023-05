BORG Güssing gewinnt BIO-Challenge

Rosalie Stimpfl, Blanka Biri, Victoria Bauer und Marie Petz, alle Schülerinnen der 7an, nahmen in Neusiedl am See am Landeswettbewerb der Biologie-Challenge teil. Neben theoretischen Aufgaben zu den Themenbereichen Herz, Niere, Auge und Zytologie wurden auch praktischen Fertigkeiten geprüft. Und das Ergbenis des Wettbewerbs ist sensationell. Rosalie Stimpfl erreichte den 1. Platz, Marie Petz komplettierte mit dem 3. Rang ein beachtliches Abschneiden des BORG Güssing. Beide Schülerinnen qualifizierten sich somit für den Bundeswettbewerb, der am 25. Mai im Keplergymnasium in Graz stattfinden wird. Die Schulgemeinschaft gratuliert und wünscht für den Bundesbewerb alles Gute.

