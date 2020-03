Vera folgte ihren Interessen und besuchte die HBLA für Mode- und Bekleidungstechnik in Graz. Um ihr Handwerk zu perfektionieren, ging sie danach die Meisterschule Herbststraße in Wien und legte auch die Meisterprüfung für Damenkleidermacher in der WKO Eisenstadt ab. Sie arbeitete schon im Modehaus Liska in Wien und als Schnittzeichnerin und Designerin und war Teil des Kostümbild-Teams der Vorstadtweiber. Während dessen schloss sie ihr Lehramtsstudium für Mode und Design ab. In ihrer Abschlussarbeit beschäftigte sie sich bereits mit dem Thema „Nachhaltigkeit in der Mode“.

Neuer Schnitt für alte Stoffe verwendet

„Am Nähen fasziniert mich vor allem, dass ich meine Kreativität mit den Händen ausleben kann“, erzählt Vera. „Das Nähen ist wie zaubern für mich, am Ende entsteht aus einem Stück Stoff ein neues Lieblingsteil.“ Dabei ist ein großes Thema das Up- und Recycling von alten Textilien.

„Fair Fashion“ soll bewusst machen, dass Kleidung keine Einwegware sein muss. Während ihrer Schwangerschaft fielen ihr besonders die günstigen Preise und die minderwertige Verarbeitung auf. Doch Kleidung, die zu fairen Arbeits- und Produktionsbedingungen hergestellt wurde, war nicht leicht zu finden. So beschloss Vera, die Garderobe für ihre kleine Charlie selbst zu nähen. Funktionell und trotzdem hübsch sollte es sein, um den Alltag mit dem Baby bequem zu „schupfen“.

Vera Jandrisits Mama-Tochter Partnerlook-Stücke, hergestellt von Vera Jandrisits, sind begehrt.

Dabei fanden die hübschen Teile in ihrer Umgebung so großen Anklang, dass daraus ihr „Ein-Frau“-Unternehmen „Zwetschkenkind“ wurde. Für die Herstellung ihrer Kleidung verwendet Vera ausschließlich Materialien aus natürlichen Rohstoffen wie Biobaumwolle und Bioleinen. Die meisten Teile sind farbenfrohe Unikate oder in limitierter Stückzahl erhältlich, viele davon „wachsen“ auch mit den Kindern mit. Viele Kunden kommen auch mit alten „Lieblings“ - Kleidungsstücken, um sich daraus ein neues Teil für das Baby oder Krabbeldecken oder Bettschlangen fertigen zu lassen. B

esonders gefragt sind auch Mama-Tochter Partnerlook-Stücke oder Papa-Sohn Beanies. Und im Frühjahr sind Turbane und Haarbänder sehr gefragt. Tochter Charlie spielt dafür gern Model und testet alle „Zwetschgenkinder“-Modelle, bevor sie in Produktion gehen.

Erhältlich sind die besonderen Stücke online, über Facebook oder Instagram (Zwetschkenkind), im Mamiladen in Oberwart und in Wien im „1100Kind-Gschropengeschäft“. Auch ein Online-Shop ist bereits in Planung.