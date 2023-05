Junge Leseratten auf literarischer Entdeckungsreise

Die Leipziger Buchmesse stellt jedes Jahr im Frühjahr ein Highlight für alle Leseratten, Autorinnen und Autoren und Größen aus der Verlags- und Medienbranche dar.

Österreich war heuer unter dem Motto „meaoiswiamia“ als Gastland zur Messe eingeladen, die vom 27. bis zum 30. April ihre Türen öffnete. Kein Wunder also, dass sich auf der Messe zahlreiche österreichische Mediengrößen tummelten. Auch der stellvertretende Obmann des Fachverbands für Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich, Gunter Drexler, durfte nicht fehlen. Begleitet wurde er von Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Schulstufe der Mittelschulen in Pinkafeld, Bernstein, Kohfidisch, Güssing und Pinggau und deren BetreuunglehrerInnen, die auf Einladung der Buchhandlung Desch-Drexler nach Leipzig gereist waren.

Vor Ort erwartete die Schülerinnen und Schüler ein buntes Programm. Am ersten Tag der Messe trafen sie die Jugendbuchautorin Katharina Bendixen, mit der sie über ihr preisgekröntes Buch „Taras Augen“ sprachen. Ein Highlight stellte anschließend der Besuch am Österreich-Stand dar, wo die jungen Gäste aus dem Burgenland von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßt wurden.

Am nächsten Tag erhielten die Schülerinnen und Schüler spannende Einblicke in die Entstehung der Kinderbuchreihe „WAS IST WAS“, bevor sie in die Welt des Buchhandels eintauchten. Anschließend besuchten die Schülerinnen und Schüler den Stand des Verlags Carlsen, der Kinder- und Jugendbücher wie Pixi, Petzi, Conni und Harry Potter verlegt. „Bei diesem Verlag haben wir uns auch mit Mangas beschäftigt“, erzählt Gunter Drexler. Die Schülerinnen und Schüler erfuhren mehr über die japanischen Comics und ihre Entstehung.

Im Zuge des Ausflugs hatten die Kinder auch die Möglichkeit, Leipzig besser kennenzulernen. Neben einer Besichtigung des Stadtzentrums und einiger Sehenswürdigkeiten konnten die Schülerinnen und Schüler auch die Red Bull Arena besuchen.

Alles in allem sei der Ausflug zur Leipziger Buchmesse ein großer Erfolg gewesen, freut sich Gunter Drexler: „Die Kinder waren begeistert und werden einige Zeit brauchen, um all die Eindrücke zu verarbeiten.“

