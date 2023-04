Soziales Lernen mit Mehrwert

Werbung

Bildung ist ein wichtiger Schritt der Armutsspirale zu entkommen. „Wir freuen uns, dass wir SchülerInnen nun auch in Güssing unterstützen dürfen, damit auch kein Talent verloren geht“, sagte Caritas Burgenland Direktorin Melanie Balaskovics bei der Eröffnung des vierten Caritas Lerncafés im Burgenland. „Als Caritas sind wir überzeugt, dass Bildung die beste Armutsprävention ist. Eine frühe Förderung macht daher einen großen Unterschied“, betonte die Caritas Direktorin.

Angebotsergänzung in der Güssinger Innenstadt

„Junge Menschen beim Lernen zu unterstützen, noch dazu kostenlos, ist eine wichtige Aufgabe, die langfristig Früchte trägt. Insofern freue ich mich als Bürgermeister von Güssing und als Lehrer im Ruhestand, dass wir nun in Güssing über ein Caritas Lerncafé verfügen.“, sagt Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor, der das Lerncafé als zusätzliche Bereicherung und ideale Angebotsergänzung für die Innenstadt von Güssing sieht.

Lernerfolg mit sozialem Mehrwert

Nicht alle Kinder können die Schule ohne Hilfe bewältigen. Vielen Eltern ist es kaum möglich, ihre Kinder dabei zu unterstützen. Kein Geld für Nachhilfestunden, ein niedriges Bildungsniveau der Eltern, zu beengte Wohnverhältnisse sind nur einige der Gründe, die es nahezu unmöglich machen, den gewünschten Lernerfolg zu erreichen – und die Nachfrage steigt. „Wir sehen, dass Kinder nicht nur ihre schulischen Leistungen verbessern, sondern auch Spaß am Lernen und an Bildung haben“, sagt Karin Pirklbauer, die Koordinatorin der Lerncafés im Burgenland. Die Caritas betreut derzeit 103 Kinder an den Standorten Eisenstadt, Neusiedl, Oberwart und Güssing. Das Lerncafé in Güssing bietet aktuell Platz für zwölf Kinder.

„Der Bedarf ist enorm und die Warteliste wächst täglich, denn immer mehr Familien suchen unsere Unterstützung. Wir freuen uns deshalb immer über freiwillige Helferund jede Form der Unterstützung“, betont Melanie Balaskovics. „Wenn Sie schon eine Stunde pro Woche regelmäßig Zeit haben, hilft das enorm. Gerne laden die Lerncafés zu einem Kennenlernnachmittag ein, wo erstes Schnuppern und das Kennenlernen der Kids möglich“, so Balaskovics.

Neben der kostenlosen Lernhilfe am Montag, Dienstag und Donnerstag (13 – 17 Uhr) gibt es im Lerncafé Güssing auch eine gemeinsame Jause, Freizeitaktivitäten und ein Beratungsangebot für Eltern.

