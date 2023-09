Spezielles Lernprogramm in Stegersbach

Bildungslandesrätin Daniela Winkler besuchte gemeinsam mit Landtagspräsidentin Verena Dunst den Standort Campus BHAK/BHAS Stegersbach „Das Motto lautet an allen Standorten gleich: Gemeinsam lernen, spielen, kreativ sein und die Zeit genießen“, sagte Landesrätin Daniela Winkler. „Neu und einzigartig in Österreich ist das erweiterte Angebot `Fit 4 Diversity` an vier Standorten, an denen Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreut werden. Dazu werden die Inhalte auf die persönlichen Umstände der Kinder in Gesprächen mit den Eltern abgestimmt“, sagt Winkler.

„Als Pädagogin freut es mich, dass so ein Angebot der Ferienbetreuung vom Land Burgenland geschaffen wurde. Es ist wichtig, dass Kinder noch vor Schulbeginn die Möglichkeit haben, das zuletzt Erlernte mit Spiel und Spaß zu wiederholen, um mit den besten Voraussetzungen in das nächste Schuljahr zu starten“, sagt Landtagspräsidentin Verena Dunst. Unterstützung für das abwechslungsreiche Programm gab es von 150 burgenländischen Vereinen und Organisation.