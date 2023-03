Clemens Berger zu Gast in der Güssinger ecole

Werbung

Clemens Berger liest aus seinen Romanen

Am 23. März war Vorlesetag und ein erfolgreicher Autor machte in seiner Geburtsstadt Halt. Clemens Berger lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in Wien und besuchte die HBLW & FW ecole güssing, um aus seinen beiden Romanen „Die Wettesser“ und „Der Präsident“ vorzulesen. Danach gab es eine Autogramm -und Fragestunde und die dabei gestellten Fragen und Antworten gaben einen guten Einblick in das Berufsbild eines Schriftstellers. So gelingt es einer Schule, zum Lesen animieren.

