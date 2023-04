Weiter Diskussionen um Güssinger AktivPark

Das Land hat den Aktivpark Güssing gekauft. Das war die Hammermeldung aus der Vorwoche, die zuerst von der BVZ berichtet wurde. Details wurden keine genannt, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart und das stößt auf herbe Kritik. „Es kann nicht sein, dass die SPÖ-Alleinregierung mit Steuergeldern ein Hotel, Grundstücke und darauf befindliche Sportanlagen kauft und einfach über den Kaufpreis schweigt. In Anbetracht der Tatsache, dass das Land mit 1,8 Milliarden Euro rekordverschuldet ist, kann es nur im öffentlichen Interesse sein den Kaufpreis zu erfahren und welche weiteren Ausgaben geplant sind“, sagt ÖVP Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.

Das Land will das nicht kommentieren und lässt es vorerst dabei. „Details werden noch im April genannt, also schon sehr bald“, heißt es aus dem Büro des zuständigen Landesrates Heinrich Dorner.

Bevölkerung sieht den Verkauf positiv

„Hauptsache verkauft heißt es aus der Bevölkerung. „Der AktivPark war für die Gemeinde nur mehr eine Belastung, da istdoch seit Jahren nichts mehr passiert“, sagt Alois Asbäck aus Güssing.. „Das Land hat mit dem Kauf nicht unbedingt die beste Investition gemacht, das ist klar, aber für Güssing ist diese Aktion wichtig“, so Asbäck. „Über den Platz kann man natürlich streiten, das ist damals auch keine gute Entscheidung gewesen“, sagt seine Gattin Brigitte. „Der AktivPark muss aber jetzt belebt werden, auch als Hotel, wir haben in Güssing nicht so viele Übernächtigungsmöglichkeiten“, sagt Brigitte Asbäck.

Höhe des Kaufpreises zweitrangig

Was den Kaufpreis betrifft, sind die Eheleute unterschiedlicher Meinung. „Wenn das Land den Preis nicht nennen will, gut“, sagt Alois Asbäck, während seine Gattin schon Transparenz fordert. „Das sind unsere Gelder, da möchte ich schon darüber Bescheid wissen“, sagt Brigitte Asbäck.

Ein guter Manager ist nun gefragt

„Der Verkauf ist gut, aber jetzt muss ein Manager her“, sagt Gertrude Jandrasits aus dem Güssinger Ortsteil St. Nikolaus. „Der Kauf allein ist zu wenig, jetzt gehört das auch hergerichtet und vermarktet. Ob das Land den Kaufpreis nennt oder nicht, ist mir egal. Ob der AktivPark 100 Euro gekostet hat, oder eine Million, das ist nicht relevant. Es ist wichtig, dass sich jemand darum annimmt - auch in Blickrichtung Touristik. Es geht doch auch um Wertschöpfung und da könnte man den AktivPark wunderbar nutzen“, sagt Gertrude Jandrasits.

