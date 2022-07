Gemeinderatssitzung in Güssing: ÖVP enthielt sich ihrer Stimmen

Werbung

Nachdem die Sitzung vom 28. Juni „gesprengt“ wurde, da die ÖVP keinen Blanko-Beschluss zur Vergabe von Arbeiten rund um den Um- und Neubau des Feuerwehrhauses Güssing tätigen wollte, wurde die Sitzung am 7. Juli nachgeholt. Der erste Tagesordnungspunkt: Die Vergabe der Arbeiten zum Feuerwehrhaus; Angebote liegen trotzdem erst nach Fristende Anfang August vor. ÖVP-Vize Alois Mondschein verkündete: „Wir unterstützen das Bauvorhaben aber wollen nicht Blanko beschließen.“ Und schließlich an die SPÖ gerichtet: „Was steckt dahinter, dass ihr das durchdrücken wollt in Zeiten, wo Baukosten unvorhersagbar sind?“ Die SPÖ mit Bürgermeister Vinzenz Knor argumentierte, dass es ohnehin keinen Unterschied mache; es werde nicht billiger. Die Kostenschätzung beläuft sich derzeit auf rund 630.000 Euro; durch die steigenden Materialpreise sind etwa 25 Prozent oder mehr draufzuschlagen. „Sollten wir es nicht bauen, wenn es sogar mehr kostet?“, stellte Knor die Gegenfrage. Die ÖVP enthielt sich ihrer Stimme. „Für uns sollte erst nach der Angebotslegung eine Beschlussfassung stattfinden.“ Der Antrag über die Vergabe an den Bestbieter wurde mehrheitlich angenommen.

Etwa 1,5 Stunden nach Sitzungsbeginn forderte die ÖVP eine 30-minütige Sitzungsunterbrechung, um sich zu beraten. Grund hierfür: Die ÖVP wollte eine Pedition „zum Erhalt eines vollwertigen Krankenhauses“ beim Land einbringen; die SPÖ brachte einen völlig anders formulierten Gegenvorschlag. Mit acht Gegenstimmen und einer Stimmenthaltung angenommen.

