Traumhafte Ballnacht in Oberwart .

All eyes on us - tonight we shine - unter diesem Motto luden die Maturantinnen und Maturanten das BORG Güssing am vergangenen Samstag zum Maturaball in die Oberwarter Messehalle ein. Für gute Stimmung unter den BesucherInnen sorgte „Mr. Bojangles“.