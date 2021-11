Frauenarztpraxis in Kukmirn

Im Ortsteil Limbach eröffnete Kathrin Gibiser Anfang November eine Privatpraxis für Frauenheilkunde. Gibiser ist bereits seit zwölf Jahren als Oberärztin im Krankenhaus Oberwart tätig; am Marbach in Limbach fungiert sie in ihrer Ordination nun zusätzlich als Wahlärztin.

Die neu eröffnete Praxis ist technisch und medizinisch nach neuestem Stand der Dinge ausgestattet.

Auch Bürgermeister Werner Kemetter ist erfreut über die Eröffnung der gynäkologischen Praxis in seiner Gemeinde: „Natürlich freut es uns und wir sind sehr stolz, dass es jetzt die erste Facharztpraxis in der Gemeinde gibt. Seitens der Gemeinde haben wir bei den Kundenparkplätzen unterstützt.“ Kathrin Gibiser kümmert sich um die Gesundheit der Frauen und begleitet Schwangerschaften vom ersten Herzton bis zum ersten Schrei: „Wir haben jetzt schon sehr viele Patientinnen, nehmen aber noch neue auf. “