Die Ordination in der Hauptstraße 15 wurde nach Umbauarbeiten kürzlich eröffnet. Verena Blaukovitsch hat die Praxis von Anna Haider übernommen. In der Praxis werden unter anderem Allergiebehandlungen, Sauerstofftherapien, Inhalationsschulungen, Asthmaschulungen und Raucherentwöhnungen durchgeführt. Zusätzlich bietet Blaukovitsch umfangreiche Lungentestungen, Analysen, Laboruntersuchungen und EKG an. Die Ordination ist sowohl eine Kassenstelle wie auch Wahlpraxis.

