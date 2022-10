Schwierige Suche nach Kassenarzt in Güssing

Werbung

4.818 Fälle behandelt eine Hausärztin oder ein Hausarzt im Durchschnitt pro Jahr. Einer von ihnen ist Dr. Klaus Wehle in Güssing, der sich mit Jahresende in den Ruhestand verabschiedet. Wehle ist einer von derzeit drei Kassenärzten für Allgemeinmedizin im Bezirksvorort und somit für die medizinische Grundversorgung der knapp 3.600 Einwohner zuständig. Fünf Ausschreibungen der Ärztekammer, um die Nachfolge von Wehle mit Jahresende zu sichern blieben bislang erfolglos. „Wir hatten keinen einzigen Bewerber, nicht ein Mal einen Interessenten“, erklärt Kammerdirektor Thomas Bauer.

In der Vorwoche hat man die sechste Ausschreibung gestartet. „Dies will man so lange tun, bis sich ein Bewerber findet“, erklärt Bauer. Sollte sich bis Jahresende kein Nachfolger finden, dann müssten die beiden verbleibenden Ärzte die Patientinnen und Patienten aufteilen. Für Bauer eine „Übergangslösung, aber kein Dauerzustand.“

Das weiß man auch in der Stadtgemeinde und will, so Stadtchef Vinzenz Knor (SPÖ), nicht länger warten und über mögliche Anreize für Mediziner diskutieren. Ein Thema, dass auch Vizebürgermeister Alois Mondschein (ÖVP) immer wieder aufs Tablett bringt. „Es muss Initiativen geben, um Ärzten den Standort schmackhaft zu machen“, fordert er eine breite Diskussion im Gemeinderat.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.