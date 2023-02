BH Güssing nun "Service-Center" für Verkehrsstrafen

Als letzte BH hat Neusiedl am See die Zuständigkeiten übertragen. Landesamtsdirektor Ronald Reiter zeigte sich in einer Aussendung am Freitag überzeugt, dass die Vereinheitlichung bei der Abwicklung mehr Effizienz bringt.

Von den Bezirkshauptmannschaften des Landes werden jährlich rund 250.000 Strafverfahren durchgeführt, davon 90 Prozent Verkehrsdelikte. Diese werden ab sofort alle von Güssing aus erledigt. Die Einrichtung einer Schwerpunkt-BH schaffe und sichere im Bezirk Güssing nicht nur Arbeitsplätze, sondern werte den Standort auf und stärke den ländlichen Raum, hieß es weiters.

