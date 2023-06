Das war Kurdistan 2023

Die „Karawane der Menschlichkeit“ wurde vom Güssinger Pascal Violo ins Leben gerufen und hilft Menschen, die auf ihrer Flucht in Not geraten sind. „Dabei unterstützen wir ausgewählte NGOs bei ihrer wichtigen Arbeit vor Ort durch Geld- und Sachspenden. Außerdem packen wir selbst an – Menschen für Menschen, das ist was zählt“, sagt Violo

„Unser Hilfsteam ist vor ein paar Tagen wohlbehalten aus Kurdistan/Irak zurückgekehrt. Die Kurden sind ein ausgesprochen freundliches und offenes Volk. Ihre enorme Gastfreundschaft ist bemerkenswert – egal wo und wie wir auftauchten, wir wurden immer mit offenen Armen willkommen geheißen“, sagt der Güssinger Reisefotograf. „Wir freuten uns unheimlich, dass der LKW mit den Sachspenden problemlos über die Grenzen kam. Dadurch konnten wir uns voll auf unsere Projektarbeit vor Ort konzentrieren. Wir danken unserer Partnerorganisation Jinda für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit und ihre wertvolle Projektarbeit in Kurdistan – es ist bewundernswert, was diese Organisation alles schon geschafft hat und wir werden Jinda selbstverständlich weiterhin unterstützen“, so Violo weiter.

Hunderte Menschen in Österreich und Deutschland haben geholfen, dieses Projekt im Irak zu realisieren: Durch ihre Geldspenden und hochqualitative Sachspenden sowie viele, viele helfende Hände – eben eine echte Karawane der Menschlichkeit.

Foto: Pascal Violo

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.