Punitz Flug bei der Bildungs- und Berufsinformations-Messe

Von 4. bis 6. Oktober fand in der Messehalle Oberwart die Bildungs- und Berufsinformationsmesse Burgenland (BiBi) statt. Dabei wurden vor allem Fragen über Schule, Job, Karriere, Studieren oder Lehre beantwortet. „Diese Messe dient als Schaufenster für die vielfältigen Bildungs- und Berufsoptionen in unserem Bundesland. Sie ermöglicht wertvolle Netzwerke zwischen jungen Menschen und Bildungsinstitutionen bzw. Unternehmen“, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Die Messe richtete sich vor allem an SchülerInnen zwischen 13 und 18 Jahren, aber auch die Eltern waren bei der Messe eingeladen. Neben diversen Berufsschulen und weiterführenden Schulen war auch die Flugschule Punitz mit einem Stand in Oberwart vertreten.