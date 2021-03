Die urologische Kassenordination von Christa Kerbacher, die ihren wohlverdienten Ruhestand antritt, wird neu eröffnet. Michael Szelinger wird ab dem 8. April für seine Patienten am Clusiusplatz 4 tätig sein.

Langjährige Erfahrung und großes Angebot

Michael Szelinger, Facharzt für Urologie und Andrologie, war 16 Jahre im Krankenhaus Oberwart tätig und fungierte in den vergangenen acht Jahren als Oberarzt an der urologischen Abteilung. In Güssing ist er bereits seit einiger Zeit als Wahlarzt tätig und hat in seiner zusätzlichen Funktion als Vertretungsarzt in Güssing und Oberwart viel Erfahrung sammeln können. „Die Ordinationsübernahme in Güssing stellt für mich eine neue berufliche Herausforderung dar, die eine individuelle Patientenbetreuung ermöglicht“, freut sich Michael Szelinger auf seine Tätigkeit in Güssing. Als eine der wichtigsten Aufgaben der urologischen Kassenordination bezeichnet er die Früherkennung, Therapie und Nachsorge von urologischen Krebserkrankungen: „Als Facharzt der Urologie ist es mir wichtig, ein Bewusstsein für die Vorsorgeuntersuchung des Mannes zu schaffen. Ab dem 45. Lebensjahr sollten Männer ohne erbliche Vorbelastung einen Urologen aufsuchen, bei Prostatakrebs in der Familie schon ab 40.“ Ebenso werden typische Frauenleiden wie Blasenentzündungen in der Ordination abgeklärt und kleine chirurgische Eingriffe direkt vor Ort angeboten. Auch die Planung, Durchführung und Nachbetreuung urologischer Operationen im Krankenhaus durch den erfahrenen Arzt bilden einen Schwerpunkt.

Termine gibt es nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 03322/44651, Öffnungszeiten sind: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8:30 - 12:30 Uhr, sowie Montag und Donnerstag von 14 -16 Uhr.