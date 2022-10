Rohrer Jugend am Start

Werbung

„Der Blickwinkel junger Menschen ist ein ganz anderer“, betont Wolfgang Sodl die Wichtigkeit der Präsenz der nächsten Generationen.

Mit Kevin Friedl und Kevin Sifkovits setzt die SPÖ auf junge Menschen in der Politik, die auch für andere als Vorbild dienen sollen. „Kevin Friedl ist mit 25 Jahren der jüngste SPÖ Vizebürgermeister im Bezirk Güssing. Durch die Kommunikation mit den Menschen, das Zuhören und die Umsetzung der Anliegen konnte er diesen Erfolg erzielen“, lobt Verena Dunst.

„Ich habe viele Hausbesuche gemacht, um herauszufinden, was die Menschen bewegt“, so Kevin Friedl. Junge Menschen sollen die Zukunft mitgestalten, ihre Wünsche und Anliegen einbringen und animiert werden, sich konstruktiv in ihren Gemeinden einzusetzen.

„Wir rufen dazu auf, uns zu begleiten, und werden einen Arbeitskreis einrichten, um mit jungen Leuten die Entwicklung weiter voranzutreiben“, kündigt Verena Dunst an.

