Start in die südburgenländische E-Kutschen-Saison

Die Südburgenland-E-Kutsche ist eine „Omnibuskutsche“ und ähnelt damit einer traditionellen Postkutsche. Die Kutsche bietet für maximal 14 Personen Platz. Durch den Elektromotor ist das Kutschenfahren für Tier und Mensch erholsam. Ein Sensor misst laufend die Zugkraft der Pferde und schaltet bei Anstrengung sofort den E-Motor als Antrieb der Kutsche hinzu. Dadurch verringert sich die Zugkraft der Pferde enorm und diese werden fast vollständig entlastet. Die Kutsche ist barrierefrei und daher auch für Rollstuhlpassagiere möglich.

Angebote im Südburgenland

Für Gäste bietet der Tourismusverband zwei verschiedene E-Kutschenfahrten an. Zum einen gibt es die Linienfahrten Südburgenland, bei denen es fixe Startzeiten an fünf Standorten im Südburgenland gibt: Güssing, Stegersbach, Heiligenbrunn, Eisenberg und Hannersdorf. Es können auch individuellen Fahrten für bis zu 12 Personen gebucht werden, wobei Start und Ziel frei wählbar sind. Picknick und Getränke gibt es auf Anfrage.

Aktuelle Fahrtermine und Onlinebuchungen gibt es unter www.ekutsche.info. Weitere Anfragen gibt es beim Tourismusverband Südburgenland in Güssing, per Telefon +43 57 610 oder per Mail an ekutsche@burgenland.info.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.