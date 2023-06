Die burgenländische Industrie bildet in den derzeit 35 Lehrbetrieben rund 220 Lehrlinge aus. Die Unternehmen brauchen junge engagierte Facharbeiter mit Köpfchen und Interesse. Und darum wird auch alles unternommen, Interesse an Industrie zu wecken. In der Mittelschule Stegersbach wurde Bewusstsein für Chemie und Naturwissenschaften mit spannenden Experimenten geschaffen. Aus allen Bereichen der Industrie, in denen Schüler durch aktive Mitarbeit für Lehrberufe begeistert werden sollen.

„Die Kinder gewinnen Einblick in alle Bereiche der heimischen Industrie. Und zu jedem Experiment gibt es eine kurze theoretische Einführung, in der die Grundlagen der jeweiligen Versuche erörtert werden“, erklärt Christoph Blum, Obmann der Sparte Industrie. „Es gibt viele Berufe, die unsere Jugend noch nicht kennt. Mit der Aktion „Schule trifft Industrie – Industrie hautnah erleben“ möchten wir den Schülern die Chance bieten, in die Berufe hinein zu schnuppern. Es freut mich besonders, dass sich immer mehr junge Frauen für einen technischen Beruf entscheiden“, sagt Blum.

Insgesamt gibt es 46 verschiedene Lehrberufen in der Industrie. Die Ausbildung zum Kunststofftechniker führt das Ranking an. Gefolgt vom Ausbildungsweg zum Elektrotechniker und zum Metalltechniker.