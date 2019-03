Viel Neues tut sich rund um die Vorbereitungen zum Start in die vierte Spielsaison des Uhudlerlandestheaters. Mit Stücken von Peter Brook, Jura Soyfer und Thomas Bernhard hat sich das Ensemble über die südburgenländischen Grenzen hinaus bereits einen Namen gemacht. Das Weinmuseum in Moschendorf ist seither zu einer beliebten Anlaufstelle für Kulturinteressierte geworden, die auch längere Aunfahrtswege gerne in Kauf nehmen.

Auch in diesem Jahr wieder ein fixer Teil des Ensembles: Christoph Kruztler und Martin Weinek. | Fenz

In diesem Jahr soll das Theater organisatorisch neu aufgestellt werden, ebenso werden kleine Änderungen im Ensemble vorgenommen. Für frische Akzente wird zusätzlich ein neuer Regisseur sorgen.

Gewinn für die ganze Region

„Der Fokus liegt dabei auf unserer Eigenständigkeit. Die Auseinandersetzung mit schwierigen Themen, verständlich für alle aufbereitet, ist uns ein zentrales Anliegen“, erzählt Eva Weinek, organisatorische Leiterin und Mitbegründerin der Theaterinitiative. „Das Uhudlerlandestheater hat in den letzten Jahren mehrere tausend Mensch bewegt. Damit ist es touristisch auch nicht mehr aus der Region wegzudenken. Ziel für die nächsten Jahre ist es, ein Ganzjahresprogramm mit Theaterschwerpunkt im Uhudlerland zu etablieren.“ Anfang April soll das neue Programm der Öffentlichkeit präsentiert werden.