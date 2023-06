Verschönerungsverein: Scheckübergabe an den Pfarrer

Bereits Mitte Mai veranstaltete der Verschönerungsverein Moschendorf einen traditionellen Dämmerschoppen. Dabei wurden gleichzeitig Spenden für die Renovierung der Pfarrkirche Moschendorf gesammelt. Diese gesammelten Spenden in der Höhe von 3.463,17 Euro konnten nun von Obfrau Isabella Laky und ihrem Team an den Pfarrer Karl Schlögl überreicht werden. „Danke an alle Mitorganisatoren, Fassspendern, Transparentspendern und BesucherInnen der Veranstaltung“, so die Obfrau des Verschönerungsvereins Isabella Laky.