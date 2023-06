Stegersbach bei erster Öko-Schiffstaufe vertreten

Die MCS Cruises bewarb die Einführung ihres neuen Flaggschiffs MSC Euribia als „einen wichtigen Schritt in Richtung eines klimaneutralen Betriebes bis 2050“. Angetrieben wird es mit Flüssigerdgas, als „der derzeit sauberste Schiffskraftstoff, der in großem Maßstab verfügbar ist. An Bord verfügt das Schiff über eine Reihe von führenden Umwelttechnologien, darunter fortschrittliche Abwasseraufbereitungsanlagen und ein innovatives Recyclingsystem“, so MSC Cruises. Das Event selbst erlebte Sagmeister als spektakulär. „Als einer von nur vier Österreichern durfte ich an der Taufzeremonie im Theater teilnehmen, und nach Ansprachen, Shows und einem unvergesslichem Musik-Act von Tom Hadley, dem Sänger der Band 'Spandau Ballet', und der 'Parade der Offiziere', folgte der Höhepunkt - Die berühmte Schauspielerin Sophia Loren durchschnitt ein Band und eine riesige Champagnerflasche zerschellte an der Bordwand. Damit war die MSC Euribia getauft“.