„Stremboch-Kroch“ in Stegersbach

Kommenden Samstag wird in Stegersbach richtig gekracht und „aufgemukkt“. Der Verein MuKKE lädt nämlich zum „Streboch-Kroch“ in die große Halle vom neuen Feuerwehrhaus in Stegersbach ein. Auf die Gäste warten neben Live-Musik außerdem auch zahlreiche Bars mit erfrischenden Getränken. Neben Mr. Bojangles treten beim „Stremboch-Kroch“ ab 19 Uhr außerdem noch „Schwarzweiß“ und „Die Behmischen Noan“ auf. Ab 23.30 Uhr sorgt die „Mukke Disco“ für Stimmung bei allen Gästen. Die kleinsten Gäste haben die Möglichkeit, sich bei einer Hüpfburg auszutoben. Als Eintritt gilt freie Spende. Der Verein MuKKE ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Förderung von Musik, Kunst und Kultur im Burgenland einsetzt. Mit dem Gewinn der Veranstaltung werden weitere Kulturveranstaltungen im Südburgenland veranstaltet.

