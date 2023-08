Das Broadway-Musical „Kinky Boots“ feiert am 4. August seine Premiere

Das berühmte Broadway-Musical „Kinky Boots“ mit den Hits von Cindy Lauper wird das erste Mal in Österreich gezeigt, nämlich am 4. August (19.30 Uhr) auf der Burg Güssing. Die Familienkomödie handelt von Charlie Price, der die untergehende Schuhfabrik seines Vaters erbt und alles dafür tut, damit die Fabrik überleben kann. Die Proben für das Musical, das auf wahren Begebenheiten basiert, laufen bereits auf Hochtouren. Die Regie des Stücks übernimmt Marianne Resetarits. Weitere Termine gibt es am 5.., 10. bis 13. August sowie von 17. bis 19. August jeweils um 19.30 Uhr. Tickets für die Vorstellungen können unter der Telefonnummer 033 22/43 129, per Mail an info@musicalguessing.com oder bei oeticket.com reserviert werden.