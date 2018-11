„Zwei Highlights von Musical Güssing stehen bevor“, macht Marianne Resetarits Lust auf mehr. Musical Güssing stimmt mit „Christmas in Güssing“ am 22. Dezember (ab 17 Uhr im großen Gemäldesaal der Burg) auf das Weihnachtsfest ein. Das Ensemble und die Musical Kids werden auch in diesem Jahr von einer Bläser-Truppe unterstützt. Abgerundet und begleitet wird das Programm von Kurt Resetarits, der besinnliche Weihnachtstexte vorträgt und durch den Abend führt.

Nach einem Jahr Pause ist heuer auch wieder Kammersänger Josef Forstner dabei. | BVZ

Auch die Vorbereitungen für das Faschingskabarett laufen auf Hochtouren. Mit dabei sind heuer wieder die Publikumslieblinge Ralf Gober alias „Frau Blideritsch“, Hannes Hofbauer, Christian Keglovits, Franz Stangl, Paul Deutsch und Philipp Schulter. Nach einjähriger Pause heißt Sie in der „Theaterkantine“ Kammersänger Josef Forstner willkommen. Kurt Resetarits führt pointiert durch das Programm.

Termine und Tickets: 25. bis 27. Jänner und 1. Feber bis 3. Feber (Freitag und Samstag 19 Uhr, Sonntag 16 Uhr). Karten 03322/ 43129 oder info@musicalguessing.com.