„Nonnen“ bekamen Besuch vom Bischof

Es war eine Saison, wie im Bilderbuch: Mehr als 3.600 Besucherinnen und Besucher erlebten bei „Sister Act“, wie Nachtclubsängerin Deloris, gespielt von Susanne Dunst, auf der Flucht vor Gangstern ein Nonnenkloster aufwirbelt und dessen Chor zu Ruhm verhilft.

Für die Hauptdarstellerin ein „komplett unerwarteter Erfolg.“ „Es war nicht einfach, in diese Rolle zu schlüpfen und das hat man auch bei den Proben gemerkt. Die Fülle an Text war mitunter das Schwierigste, aber in der Generalprobe ist uns allen dann der Knopf aufgegangen und der Rest ist für mich nach wie vor unbeschreiblich“, spricht Dunst vom Erfolg des Stücks.

Das Publikum sei von der ersten Vorstellung an mitgegangen und auch die Gemeinschaft im Ensemble sei heuer besonders stark gewesen. „Das hat uns definitiv durch die Vorstellungen getragen“, ist Dunst überzeugt.

Die neun ausverkauften Vorstellungen waren dann das i-Tüpfelchen. „Die Burg als Kulisse für ein Musical ist einfach etwas Einzigartiges. Wir haben dieses Jahr Gäste aus Österreich, Deutschland und Ungarn, von Budapest bis nach Vorarlberg, nach Güssing gelockt. Das macht uns schon sehr stolz“, schildert Intendantin Marianne Resetarits. „Unglaublich“, auch für Susanne Dunst, „wenn man bedenkt, dass wir heuer sogar einmal öfter gespielt haben, als sonst und die Wartelisten auf ein Ticket trotzdem sehr lang war.“

Besonders stolz, so Susanne Dunst, sei man auch auf die Nachwuchstalente der Musical Kids, die heuer erstmals im Erwachsenenstück mitgespielt haben. „Die haben echt alle Gas gegeben, dass wir uns nur so festhalten mussten“, schmunzelt die Actrice.

Viel Lob gab es von Intendantin Marianne Resetarits auch für die Darstellerinnen und Darsteller, darunter Susanne Dunst als Deloris, Eva Zankl als Mutter Oberin, Kurt Resetarits als Monsignore, Tamás Hompok als Gangster Curtis, Roman Wagner als Cop Eddie und Laura Preininger als Mary Robert. „Auch die Band unter der Leitung von Belush Korenyi, die Choreografien von Sophie Kubec sowie das Lichtkonzept von Michael Grundner, das die Burg erstrahlen ließ, ernteten viel Lob“, freut sie sich.

Was im nächsten Jahr auf dem Spielplan steht, wollte man noch nicht verraten, „aber wir hoffen, dass wir nach einer zweijährigen Covid-Pause endlich das Faschingskabarett im Kulturzentrum wieder veranstalten können.“

