Vom Broadway direkt auf Burg Güssing

„Kinky Boots“ ist der Titel des Musicals, das heuer auf Burg Güssing aufgeführt wird. Und Musical Güssing zeigt dabei eine österreichische Erstaufführung. „Wir wollten ein Musical holen, das nicht überall gespielt wird. Ein Bekannter bot mit die Rechte dafür an und ich sagte sofort zu“, sagt Musical-Güssing Intendantin Marianne Resetarits. „Uraufführung gab es in Österreich einige, Erstaufführungen kaum“, sagt Resetarits. Und erstmals weltweit wird das Musical mit Songs von Cindy Lauper auch Freiluft aufgeführt. In Hamburg war das Stück vor der Pandemie schon zu Gast, darum auch die deutsche Version, die in Güssing gegeben wird. Insgesamt sind 26 Darsteller und 12 Musiker bei diesem mit sechs Tony Awards ausgezeichneten Musical, mit Songs von Cindy Lauper, dabei.

Topaktueller Inhalt trifft den Zahn der Zeit

Das Stück handelt von Charlie Price, der die untergehende Schuhfabrik seines Vaters erbt und eine Marktnische sucht mit der die Fabrik überleben kann. Die Geschichte wird in zwei Akten erzählt, die Schauplätze und die Figuren wechseln wie in einem Film. Doch was beim Film mit verschiedenen Einstellungen und Schnitten und auf einer Bühne gut mit Licht zu machen ist, fordert im Freien bei Tageslicht und einer Burg als Kulisse andere Ideen. „Die berührende Geschichte von Charly und Lola/Simon macht für mich den Reiz dieses Musicals aus“, sagt Resetarits.



„Die Message von 'Kinky Boots' trifft nach wie vor den Zahn der Zeit, die Songs wurden eigens für das Musical komponiert", zeigt sich Kulturreferent LH Hans Peter Doskozil ebenfalls begeistert. „Güssing formiert sich immer mehr zur Kulturhochburg des Landes. Musical Güssing trägt maßgeblich dazu bei und steht für die gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der südburgenländischen Stadt“, so Doskozil. „Die Darbietungskunst aber auch die großartigen Kostüme und Bühnenbilder sind ein Markenzeichen von Musical Güssing und locken viele Musicalbegeisterte aus nah und fern auf die Burg“, sagt Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor.

Mega-Besetzung beim sechsfachen Tony Award-Sieger

DarstellerInnen wie Eva Maria Zankl, Lena Poglitsch, Zoltàn Kutnyánszkyt und Kurt Resetarits sind auch heuer mit dabei. Die Hauptrollen übernehmen die Musicaldarsteller Thomas Schmidt als Lola/Simon und Markus Neugebauer, der die Rolle des Charly Price übernehmen wird. Regisseurin Marianne Resetarits hat ihr bewährtes Team um sich versammelt, darunter den musikalischen Leiter Belush Korenyi, die Choreografin Sophie Kubec und die Gesangspädagoginnen Martha Jane Howe und Ramona Tomisser. Die Premiere zu „Kinky Boots“ erfolgt am 4. August.



Musical Kids auf den Spuren der „Drei Musketiere“

Das Familienmusical „Die Drei Musketiere“ geht ab 3. Juni über die Bühne. Der Burghof wird zur Tribüne und die Burg zur Kulisse. 28 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren zeigen die Geschichte der drei Musketiere mit ihrem Leitsatz „Einer für Alle und Alle für Einen“. Sie erwecken die Burg mit der Königin, dem Hofstaat, dem Kardinal, der Garde und natürlich den Musketieren zum Leben. Für die Musikalische Leitung der „Musical Kids“ ist Thomas Baldasti, für die musikalische Assistenz Nicole Doncsecs, für die Choreographien Sophie Kubec und für die Einstudierung der Lieder Ramona Tomisser verantwortlich. Regie und Gesamtleitung übernimmt auch hier Marianne Resetarits.

Burgmanager Gilbert Lang ist froh, dass „Musical Güssing“ auf der Burg gastiert. „Unser Motto heißt ja die Burg lebt und Marianne Resetarits und ihr Team werden die Burg zum beben bringen“, so Lang.



