Warten auf „Kinky Boots“ auf Burg Güssing

„Kinky Boots“ ist ein Musical, basierend auf wahren Begebenheiten. Das Stück handelt von Charlie Price, der die untergehende Schuhfabrik seines Vaters erbt und eine Marktnische sucht, mit der die Fabrik überleben kann. Die Musik zum Stück stammt von Cindy Lauper. Die Proben unter der Regie von Marianne Resetarits laufen auf vollen Touren und deuten darauf hin, welches Spektakel da mit Premiere am 4. August über die Bühne geht. Mit unvergesslichen Musicalmomenten und mit mitreißenden Songs wie „Raise You Up“ oder „Every-body Say Yea“. Die Burgbesucher bleiben jetzt schon gebannt stehen, um bei den Proben zuzuhören.