Burgspiele Güssing vor dem Ende

„Der große Houdini“ verzauberte das Publikum der Burgspiele Güssing mit Illusion und Zauberei. Die Stückauswahl war ein Herzenswunsch der künstlerischen Leiterin Sabine James, die das Drehbuch schrieb und die Musik komponierte. „Insgesamt war es eine sehr runde Geschichte“, sagt Sabine James. „Es war schon einen spektakuläre Idee, diesen großen Namen auf die Bühne zu bringen. Es war ein bunter Mix an Gesang, Tanz und Show und da musste schon auch Artistik auf die Bühne gebracht werden“, so James. „Das Team sprühte vor Spielfreude, wir hatten Spaß, das ist schon auch wichtig. Und das Stück kam auch gut an, obwohl uns das Wetter Zuschauer gekostet hat“, sagt James. Die genauen Zahlen haben wir noch nicht, aber es waren so zwischen 1.500 und 2.000 Besucher“, sagt Burgspiele-Chefin Hildegard Koller.

Wenn der letzte Vorhang fällt

Es war aber nicht nur das Wetter, das die Stimmung am Fuße der Burg trübte. Mit dem letzten Vorhang machte auch ein mögliches Aus für die Burgspiele Güssing die Runde. „Derzeit deutet vieles darauf hin. Es wird noch Gespräche mit dem Landeshauptmann geben, das nächste im September. Aber wie es derzeit aussieht, werden wir den Verein wohl auflösen. Es ist niemand da, der die Verantwortung übernehmen möchte“, sagt Koller. „Wir hatten es nie einfach, aber wir haben gekämpft. Sabine James kann nicht alles machen und nach 30 Jahren kann man schon auch etwas müde werden“, sagt Hildegard Koller.

Und was die dunklen Wolken und das Wetter betrifft. Das hat beim Stück „Die Schöne und das Biest“ des Jugendensembles, das noch bis 14. August läuft, jede Menge Luft nach oben.