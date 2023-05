Parteiausflug der SPÖ Olbendorf

Unter der Organisation von Kurt Laschalt führte der Ausflug in diesem Jahr nach Petronell-Carnuntum. Im römischen Stadtviertel stand für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Rundgang in der römischen Therme am Programm. Anschließend wurde in Winden am See Mittag gegessen. Von dort führte die reise weiter ins Flugmuseum Aviaticum nach Wiener Neustadt. Dort werden unter anderem Exponate und Modelle von Flugzeugen vorwiegend aus der Geschichte des Segelfluges in Österreich präsentiert.

Den Abschluss des Tagesausfluges bildete der Besuch in der Mostschank Rehling in Bad Tatzmannsdorf. Dort stand vor allem das gesellige Beisammensein der Mitglieder, der Funktionärinnen und Funktionäre der SPÖ Ortsorganisation im Mittelpunkt. Auch die Freunde der Ortsorganisation wurden zum gemeinsamen Ausklang in die Mostschank eingeladen. Der Abend wurde auch musikalisch begleitet, was bei allen Besucherinnen und Besucher für ausgelassene Stimmung sorgte.

