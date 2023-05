Abschied von Michaela Graf

Michaela Graf, SPÖ Gemeindevorständin in Stegersbach, ist plötzlich und unerwartet gestorben. Die 62-jährige Lehrerin an der BAfEP Oberwart war auch im Vorstand der Bezirksparteiorganisation Güssing vertreten und war als stellvertretende Bezirksfrauenvorsitzende der SPÖ Frauen eine starke Stimme. Viele Veranstaltungen der SPÖ Stegersbach trugen ihre Handschrift, für frauenpolitische Themen setzte sie sich ganz besonders ein. „Sie ist nicht nur für den ganzen Bezirk unersetzlich, sie hat sich in den letzten Jahrzehnten für alle Menschen weit über Stegersbach hinaus eingesetzt. Neben ihrem sozialen Engagement war sie eine Mutmacherin, die andere motiviert hat, eine echte Sozialdemokratin und eine Vordenkerin. Ich persönlich verliere eine Wegbegleiterin der letzten Jahrzehnte und eine gute Freundin“, sagt SPÖ Bezirksvorsitzende Verena Dunst. „Sie war eine große Unterstützung für die Frauenarbeit im Bezirk, voller Ideen und eine Feministin der ersten Stunde. Immer ging es ihr darum, dass Frauen ein besseres Leben haben. Sie wird uns unglaublich fehlen“, verabschiedet sich SPÖ-Frauenbezirksvorsitzende Michaela Raber.

„Ihre ehrliche und direkte Art wird uns fehlen. Unsere Michi war eine echte Sozialdemokratin und Freundin, die uns weiterhalf, wo sie nur konnte“, sagt Bürgermeister Jürgen Dolesch.

