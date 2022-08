Große Trauer um „Pfarrer Tinki“ in Stinatz

Werbung

Tief betroffen nahm man am Sonntag am Ortsfriedhof Stinatz Abschied von „Pfarrer Tinki“, einem Kind aus Stinatz.

„Für ihn stand immer der Mensch im Mittelpunkt, sein Humor, seine Zuverlässigkeit und sein Pflichtbewusstsein werden unvergesslich bleiben. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen“, so Bürgermeister Andreas Grandits.

Valentin Zsifkovits verstarb am 9. August, versehen mit den Heiligen Sakramenten, im 60. Lebensjahr nach langer, schwerer Krankheit im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Nachdem er 1990 in Eisenstadt zu Priester geweiht wurde, diente er 33 Jahre er der Kirche. Er war zunächst Kaplan in Oberwart, ab 1992 Pfarrmoderator in Steinbrunn und Zillingtal sowie später Pfarrprovisor in Müllendorf. Ab 1995 war es Pfarrmoderator und von 1995 bis 2011 Pfarrer in Hornstein. Danach war er Pfarrer in Kittsee, Pama und Edelstal. Von 2013 bis 2017 war er Pfarrer in Purbach und Breitenbrunn sowie ab 206 auch in Schützen am Gebirge und Donnerskirchen.

Mit September 2017 begann er einen pastoralen Einsatz in der Erzdiözese Wien als Pfarrmoderator von Piesting und Dreistetten. Nach einer schweren Erkrankung wurde er 2021 Pfarrmoderator von Piesting, Dreistetten, Waldegg und Wopfing. Mit seiner Übersiedlung in das Heim der Kreuzschwestern in Laxenburg wurde er ab Mai 2022 Pfarrvikar von Laxenburg. Für September 2022 war seine Rückkehr in die Diözese Eisenstadt geplant.

Die Diözesanbischöfe von Wien und Eisenstadt, Altbischof Paul Iby sowie die Presbyterien der beiden Diözesen danken ihrem verstorbenen Mitbruder für sein priesterliches Leben und Wirken sowie für das Zeugnis seines Lebens.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.