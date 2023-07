Stinatzer Altbürgermeister Andreas Zsifkovits verstorben

Andreas Zsifkovits war als „Straßenmeister“ jahrzehntelang Mitarbeiter beim Amt der burgenländischen Landesregierung und zugleich lange als Personalvertreter für die Landesbediensteten im Einsatz. Von 1958 bis 1987 war Zsifkovits Mitglied des Gemeinderates, und von 1959 bis 1970 Bürgermeister. Neben seiner politischen Tätigkeit war Zsifkovits jahrzehntelang Mitglied des Kommandos der Feuerwehr Stinatz und 1967 Obmann des ASKÖ Stinatz Fußballvereines.

Als umsichtiger und engagierter Bürgermeister hat er viele Jahre das Gemeinde- und Dorfleben geprägt. Viele wichtige Projekte wurden in seiner Amtszeit umgesetzt, unter anderem der Bau des Gemeindehauses, Investitionen in den Wegebau, Kanalisation, Wasserversorgung und Ortsbeleuchtung sowie die Modernisierung der Freiwilligen Feuerwehr. Er hat durch seinen Einsatz für das Gemeinwohl die Basis für die gute Entwicklung unserer Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten gesetzt“, so Bürgermeister Andreas Grandits.

In etlichen Bereichen war Stinatz mit Bürgermeister Andreas Zsifkovits ein Vorreiter. Andreas Zsifkovits hat mit seiner sachlichen und konstruktiven Politik den Grundstein für das moderne Stinatz gelegt. „Mit ihm verlieren wir einen jahrzehntelangen, verdienstvollen Funktionär auf Gemeinde-, Partei- und Vereinsebene. Aufgrund von vielen Besuchen, Gesprächen und Begegnungen war Andreas Zsifkovits auch ein liebgewonnener Freund“, so Vizebürgermeister Josef Kreitzer und Gemeindevorstand Thomas Grandits unisono.

Der 1928 geborene war auch seit 1951 Mitglied der SPÖ und insgesamt 60 Jahre Mitglied des SPÖ-Ortsausschusses. Diese Tatsache machte Andreas Zsifkovits zum Träger der Victor-Adler-Plakette, der höchsten Auszeichnung der SPÖ. „Er hat viel für Stinatz getan, er hat die Entwicklung der Gemeinde maßgeblich unterstützt. Wir werden ihn nie vergessen“, so SPÖ – Bezirksvorsitzende Landtagspräsidentin Verena Dunst.