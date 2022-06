"Gurkenprinz" expandiert im Nordburgenland

Werbung

An der neuen Produktionsstätte in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) werden künftig 45 Mitarbeiter tätig sein, hieß es am Dienstag. 18 Mio. Euro werden investiert, die Produktion am neuen Standort soll im Juli 2023 starten.

"Es werden auch in Stegersbach weiterhin ausgewählte saisonale Gemüsedelikatessen produziert. Hier sind wir einfach an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen", erklärte Geschäftsführer Jürgen Hagenauer. Die neue Produktionsstätte bedeute auch kürzere Transportwege von den Obst- und Gemüsefeldern im Nordburgenland. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigte sich außerdem erfreut, "dass hier ein Energiekonzept zum Tragen kommt, das auf alternative Energieträger setzt und den Standort unabhängig von ausländischem Gas macht."

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.