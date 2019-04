Am ehemaligen Standort des Getränkemarkts Schlacher können vom Bier über Limonaden bis zu den erlesensten Weinen wieder die besten Spezialitäten in die Einkaufskörberl der Kunden wandern. Das Unternehmen, das zwischenzeitlich vom internationalen Transgourmet-Konzern geführt wurde, ist seit 1. Jänner in die Firma Haustechnik Güssing integriert worden, mit der es seither eine konstruktive Symbiose führt.

Die große Vielfalt vor der Haustür

Der „Getränkemarkt Güssing“ führt ein breites Sortiment aus Limonaden und Spirituosen, das nicht nur Gastronomiebetrieben zur Verfügung steht. Auch private Personen haben die Möglichkeit, in großen und kleinen Mengen hier ihre Einkäufe zu tätigen. Mit Tina Garger und Thomas Murlasits wurden zwei neue Mitarbeiter eingestellt, die mit ihrem umfassenden Know-how die Kunden bestens beraten. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der großen Weinvielfalt, die das Südburgenland bietet. „Unsere Region verfügt über eine reiche Auswahl an hochqualitativen Produkten. Dem möchten wir in Zukunft, als mit erlesenen Weinen bestückte Vinothek, Rechnung tragen“, erklärt Geschäftsführer Martin Zloklikovits.

Sortiment wird zur Grillsaison erweitert

Ebenfalls im Programm findet man ein Catering-Service. Ob Geburtstagsfeiern, Firmen- und Vereinsfeiern: Hier gibt es ein Gesamtpaket, das von den Getränken über das Essen bis zu den Tischen und Bänken alles bietet, was das Kundenherz begehrt.

BVZ Der Getränkemarkt Güssing bietet eine große Auswahl an Weinen, Limonaden und anderen Spirituosen.

Am 14. Juni findet die beliebte Hausmesse der Haustechnik Güssing statt. Hier wird dann der Getränkemarkt Güssing mitfeiern und mit einem Biergarten mit Weißwurst, Weizenbier und Tanzboden sowie vielen Aktionen für einen Besucheransturm in der Wienerstraße sorgen.

Für die Sommersaison gibt es außerdem ein ganz spezielles Service: Nicht nur die kühlen Getränke kann man dann direkt vor Ort beziehen, es startet auch eine Kooperation mit dem Stefri-Frischemarkt, der feinstes Fleisch für die perfekten Grillabende liefern wird.