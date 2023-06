Stinatz: 40 Jahre gelebte Freundschaft mit der Natur

„Wir leben Natur“ - so lautet nur eines der Mottos des Vereins Naturfreunde, der sich seit 1895 europaweit für aktive Freizeitgestaltung und Umweltschutz engagiert. Die Gründung der Stinatzer Ortsgruppe führt zurück ins Jahr 1983, und wie um zu beweisen, dass man es damals wirklich ernst meinte, wurde der neue Verein mit einer Besteigung des Großglockners zelebriert. Josef Blaskovits, damals zum ersten Vorsitzenden gewählt, beging mit einigen Funktionären den höchsten Berg Österreichs und so konnten die Stinatzer in knapp 3800 Metern Höhe einen Gipfelsieg feiern. 2018 wiederholte sich diese Höchstleistung für einige Naturfreunde aus der Gemeinde.

„Sehr viele Aktivitäten und Veranstaltungen prägten das Vereinsleben in den letzten 40 Jahren. Bei der jährlichen Grillparty gab es immer kulinarische Köstlichkeiten und eine ausgezeichnete Stimmung, und verschiedene Tages- und Mehrtages-Ausflüge zu allerhand schönen Reisezielen wurden sehr geschätzt. Beim Preisschnapsen gab es oft spannende, manchmal auch hitzige Partien zu beobachten. Sportlich waren wir natürlich auch, so beim Langlauf, Skifahren, Wandern oder dem jährlichen Hallenfußballturnier. Das ist später allerdings durch ein Dartturnier ersetzt worden“, erzählt Thomas Grandits, aktives Mitglied und Schriftführer der Stinatzer Naturfreunde und fügt mit einem Augenzwinkern an, dass sich der Verein über die Jahre den Titel der 'Regenmacher' eingehandelt habe. „Oft genug mussten Pläne aufgrund von Regen oder schwerer Gewitter abgesagt werden“.

Sportlich sind die derzeit 210 Mitglieder in Stinatz immer noch, und vor allem für Kinder wurden und werden ansprechende Veranstaltungen geboten. Grandits hebt besonders die Renaissance des Kinderzeltlagers hervor, das 2019 ein Comeback erleben durfte. „Bereits Mitte der 80er Jahre hat erstmals ein großes Kinderzeltlager der Naturfreunde Stinatz in Kemeten stattgefunden, das für alle ein großes Erlebnis war. Nach einer sehr langen Pause gab es dann 2019 endlich wieder ein Kinderzeltlager. Es war schön zu sehen, dass sich unsere Kinder auch in der freien Natur, abseits von Handy und Internet, beschäftigen können“. Und weil es nicht immer ganz ohne Smartphone geht, gibt es seit einigen Jahren verschiedene Wanderungen wie 'Pokemon Go' und 'Minecraft', bei denen auch schon die ein oder andere Freundschaft geschlossen wurde.

Naturfreunde als Ortsbildverschönerer und kreative Köpfe

Gemeinsam mit dem Verschönerungsverein und der Unterstützung der Gemeinde wurde ein Eislauf- und Hartplatz errichtet. „Mit viel Arbeit und Mühe wurden außerdem zwei schöne Brunnenplätze gestaltet, die als Wohlfühlplätze dienen. Die Wanderwege der Naturfreunde, die über zwei Brücken führen, laden zum Spazieren ein. Vor vielen Jahren ist ein kleiner Informations-Lehrpfad entstanden, bei dem man Wissenswertes über Stinatz erfahren kann und durch Flurreinigungsaktionen halten wir unsere Gemeinde sauber“, ergänzt Grandits. Legendär waren auch die Riesenschneemänner, die mit einer Größe von bis zu sieben Metern das Adjektiv 'riesig' nur zurecht tragen. „Ihre künstlerischen Begabungen und handwerklichen Fähigkeiten stellten unsere Naturfreunde mehrfach unter Beweis. Dutzende naturverbundene Weihnachtskrippen wurden angefertigt und bei Krippenausstellungen zur Schau gestellt“.

40 Jahre und noch viel mehr in Sicht

1991 übergab Josef Blaskovits den Vorsitz an Erich Grandits. Dieser führte die Funktion bis 2017 aus, was unglaubliche 26 Jahre an der Spitze des Vereines bedeuten. Im Frühjahr 2017 war dann Schluss für Erich Grandits. Die richtige Übergabe an den neuen Vorsitzenden Ewald Neubauer fand standesgemäß am Gipfel des Hochschwabes statt. Aufgrund ihrer langjährigen Vorsitzführung und verdienstvollen Tätigkeit wurden Josef Blaskovits und Erich Grandits zu Ehrenvorsitzenden ernannt. „Von einigen Gründungsmitgliedern und langjährigen Funktionären wie Josef Haas, Franz Grandits, Johann Grandits und Fred Grandits musste Abschied genommen werden, doch unterm Strich bleiben wunderschöne Erinnerungen an eine gemeinsame Zeit“. Am Sonntag, dem 4. Juni, wird das Jubiläum ab 10 Uhr in der Mehrzweckhalle mit einer Festmesse und anschließendem Frühschoppen mit dem Musikverein Stinatz gefeiert.

